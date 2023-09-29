Salda Gölü çevresine 7 kilometrelik bisiklet yolu yapıldı!

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü çevresine İl Özel İdaresince 7 kilometrelik bisiklet yolu yapıldığı bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur Valisi Türker Öksüz, Kayadibi Mahallesi ile Doğanbaba köyü arasında yapılan eşsiz Salda Gölü manzarasında bisiklet severlere keyifli zaman geçirme fırsatı sunacak 7 kilometrelik paylaşımlı bisiklet yolunda incelemede bulundu.

İl Özel İdaresince beyaz kumsalın dışına mevcut yol üzerine yapılan bisiklet yolu, sıcak asfalt, boya, işaret ve levhalama çalışmasının ardından bisiklet severlerin hizmetine sunuldu.

Öksüz, Salda Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde önemli bir bisiklet rotasının bölge turizmine kazandırıldığını belirtti.

Tüm bisiklet severleri bu güzelliği yaşamaya davet eden Öksüz, "Çevre dostu ve sağlıklı yaşam araçlarından biri olan bisiklet kullanımı günden güne artıyor. Son yıllarda özellikle tüm dünyada giderek artan bisiklet turizmi öne çıkmaya başladı. Bu alanda hizmet verecek bisiklet yolunun ilimiz turizmi için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

İncelemeye AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz da katıldı.