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Samsun'da çalınan otomobili, polis Tokat'ta buldu!

Samsun'da çalınan otomobili, polis Tokat'ta buldu!

Samsun'un Kavak ilçesinde bir vatandaşın 1990 model otomobili park halindeyken çalındı. Çalınan otomobil emniyet ekiplerince Tokat'ta bulundu.

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Kavak Yaşar Doğu Mahallesi Özgün Sokak üzerinde park halinde bulunan Sezai Baş adına kayıtlı 1990 model olan 19 ACP 534 plakalı otomobil çalındı. Vatandaş sabah işi gitmek için evden çıktığı sırada arabasının olmadığını görünce polise giderek şikayette bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatan Kavak Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracı Tokat'ta buldu. Olayla ilgili ise bir şüpheli gözaltına alındı.

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