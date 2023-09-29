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Bakan Vedat Işıkhan'dan emekli maaşı ve asgari ücret zammı ile ilgili yeni açıklama! 'Önemli bir gündemimiz var'

Bakan Vedat Işıkhan'dan emekli maaşı ve asgari ücret zammı ile ilgili yeni açıklama! 'Önemli bir gündemimiz var'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Yıl sonu asgari ücrette enflasyon yükünü azaltmak adına önemli bir gündemimiz var." dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili konuştu. Enflasyonun getirdiği yükü azaltmayı hedeflediklerini belirten Bakan Işıkhan, "Yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz var" dedi.

"İçinde bulunduğumuz koşulların özellikle sabit gelirli çalışanlar açısından ne denli zorlu olduğunu dikkate almamız gerekiyor." diyen Bakan Işıkhan, emekli maaş zammıyla ilgili de flaş mesajlar verdi. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında bir araya gelecek.
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