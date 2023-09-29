İstanbul'da su birikintisinde mahsur kalanları kepçeyle kurtardılar!

Zeytinburnu’nda yoğun su birikintisi nedeniyle yolun karşısına geçemeyen vatandaşlar iş makinası yardımıyla kurtarıldı.Abone ol
Zeytinburnu Yedikule Mahallesi Belgradkapı Caddesi’nde aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşlar yoğun su birikintisi nedeniyle ilerleyemedi.
Yerlerinden kıpırdayamayan vatandaşların yardımına o sırada orada bulunan operatör iş makinasıyla koştu.
Vatandaşları iş makinasının kepçesine bindiren operatör, vatandaşları güvenli bölgeye taşıdı. O onlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.