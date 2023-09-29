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İstanbul'da su birikintisinde mahsur kalanları kepçeyle kurtardılar!

İstanbul'da su birikintisinde mahsur kalanları kepçeyle kurtardılar!

Zeytinburnu’nda yoğun su birikintisi nedeniyle yolun karşısına geçemeyen vatandaşlar iş makinası yardımıyla kurtarıldı.

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Zeytinburnu Yedikule Mahallesi Belgradkapı Caddesi’nde aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşlar yoğun su birikintisi nedeniyle ilerleyemedi.

Yerlerinden kıpırdayamayan vatandaşların yardımına o sırada orada bulunan operatör iş makinasıyla koştu.

Vatandaşları iş makinasının kepçesine bindiren operatör, vatandaşları güvenli bölgeye taşıdı. O onlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

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