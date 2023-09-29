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Bahçede kaybolan küpelerini ararken buldu! En az bin yıllık çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bahçede kaybolan küpelerini ararken buldu! En az bin yıllık çıktı

Norveçli bir aile bahçelerinde kaybolan küpelerini ararken Viking döneminden en az bin yıllık kalıntılar buldu.

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Norveç'in güney kıyısındaki Jomfruland adasında yaşayan Aasvik ailesi, kayıp altın küpeler için dedektör kullanarak kazı çalışmalarına başladı.

Aasvik ailesi, küpeyi bulamasa da en az bin yıllık kalıntıya ulaştı. Norveçli aile, kase şeklinde bir toka ve Viking döneminden kalma bir cenaze töreni parçasına benzer kalıntılar çıkardı.

Uzmanlar, eserlerin 9. yüzyılda Jomfruland adasında bir kadının cenazesinde kullanılmış olabileceğini ifade ediyor. Bir diğer uzman ise bulunan kalıntının 780 ile 850 yıllarına ait bir toka olduğunu ifade etti. Vestfold Kültürel Mirası ve Telemark İl Konseyi tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Jomfruland'da Viking zamanından kalma ilk güvenli bulguyu bulan aileyi tebrik ediyoruz" denildi.

Uzmanlar adada yüzlerce yıl öncesine dayanan yerleşimlerin bulunduğunu ancak şimdiye kadar bulunan kanıtların yalnızca Orta Çağ'a kadar uzanmış olduğunu söyledi.

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