George Washington 'tanrı ile cennet ABD'yi destekliyor' dediği mektup satışa çıkarıldı

ABD’nin ilk başkanı George Washington tarafından yazılan ve “Tanrı ile cennetin” Amerikan bağımsızlığını desteklediğini söylediği bir mektup, tarihçilerin kaybolduğunu düşünmesinin ardından yıllar sonra müzayedeye çıktı. Mektubun satış öncesi değerinin 275 bin dolar (yaklaşık 7,5 milyon lira) olduğunu açıklandı.

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ABD Devrim Savaşı sırasında Amerikalıların İngiliz birliklerine karşı kazandığı ilk zaferin ardından kısa bir süre Washington tarafından Ekim 1777'de yazılan mektup Philadelphia'da merkezli Raab Collection adlı müzayede evi tarafından satışa çıkarıldı.

Raab Collection adlı müzayede evi, mektubun Tuğgeneral James Potter'ın torunlarından satın alındığı açıkladı.

Washington’un mektubu, yaklaşık 250 yıldır Potter'ın soyundan gelenlerin elindeydi ve değerinin 275 bin dolar (yaklaşık 7,5 milyon lira) olduğu değerlendiriliyor. Potter, Devrim Savaşı sırasında önemli komutanlıklarda bulunmuş Pensilvanyalı bir politikacıydı.

Bununla birilikte Raab Collection, söz konusu mektubun, Washington'un savaş sırasında “Cennetten bahsettiği bilinen tek mektup olması bakımından eşsiz” olduğunu belirtti.



Washington, mektubu Ekim 1777'de devrimci birliklerin İngilizlere karşı kazandığı ilk zafer olan Saratoga Savaşı'nın sonucunu öğrendikten kısa bir süre sonra kaleme sarıldı.

Sevinç içindeki Washington, “Takdir-i İlahi'nin bu eşsiz lütfunun şükranla karşılanması gerektiğini ve Amerikan Özgürlüğünün sağlam bir şekilde yerleşmesi için cennetin işaret ettiği mutlu bir an” olduğunu yazdı. Mektubun içeriği akademisyenler tarafından biliniyor olsa da, orijinal belgenin kayıp olduğu düşünülüyordu.

Washington, 18 Ekim 1777'de Philadelphia yakınlarından gönderdiği mektupta Amerikalı dostlarını bağımsızlığı desteklemeye çağırdı.

İşte mektubun tam metni

"Efendim,

Kuzey'deki ordularımızın, bir dökümü ekte sunulan görkemli başarılarından dolayı sizi kutluyorum. Takdir-i İlahi'nin bu eşsiz lütfu şükranla karşılanmalı ve Amerikan Özgürlüğünün sağlam bir şekilde tesisi için Cennet'in işaret ettiği bu mutlu an, uygun bir ruhla kucaklanmalıdır. Ülkesinde nüfuz sahibi olan herkesin görevi, Milisleri mevcut krizin açıkça gerektirdiği enerjiyle sahaya çıkmaya teşvik etmektir."



"Kendinizi bu şekilde göstereceğinizden hiç şüphem yok. Şu anda işgal ettiğiniz mevkide, düşman konvoylarını ve filolarıyla İletişimlerini keserek en önemli hizmetleri verebilirsiniz, bu amaçla tüm sınırlarınızı zorlamalısınız."



"Size önereceğim ve uygulanabilirliğini değerlendirmeyi size bıraktığım başka bir şey daha var: Düşman'ın Province Adası'ndaki birliklerini, Mifflin Kalesi lehine büyük bir sapma yaratacak şekilde taciz edebileceğinizi düşünüyorum. Size ve sizin aracılığınızla milisler arasında herhangi bir etkisi olan herkese, onları, elimizdeki mevsimsel takviyelerle tamamlanacağı sahaya teşvik etmek için azami çaba göstermeleri amacıyla tekrar yalvarıyorum.

En iyi hizmetkarınız,

G. Washington."