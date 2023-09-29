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Oyuncu Seda Fettahoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Seda Fettahoğlu son yolculuğuna uğurlandı

 Tiyatro ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu, memleketi Giresun'da son yolcuğuna uğurlandı.

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Seda Fettahoğlu için Tirebolu ilçesindeki Merkez Yeniköy Camisi'nde düzenlenen törene, yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı. Fettahoğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Domaçlı köyündeki aile kabristanlığında defnedildi.

İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu 44 yaşındaki Seda Fettahoğlu, 27 Eylül'de İstanbul Beyoğlu'ndaki 10 Aralık Şehitler Parkı'nda başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu.

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