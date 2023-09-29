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Kırıkkale'de dev makaron operasyonu! 11 bin 900 adet makaron ele geçirildi: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kırıkkale'de dev makaron operasyonu! 11 bin 900 adet makaron ele geçirildi: 6 gözaltı

Kırıkkale'de polis ekiplerinin farklı adreslere düzenlediği operasyonda 11 bin 900 adet makaron ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçaklık yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından farklı ikametlere yapılan operasyonlarda 11 bin 900 adet içi dolu makaron, 130 adet gümrük kaçağı sigara, 1 ruhsatsız tabanca ve 10 adette fişek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

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