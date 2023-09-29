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Samsun'da uyuşturucu tacirlerine operasyon! 10 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da uyuşturucu tacirlerine operasyon! 10 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun İlkadım'da narkotik polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir aracın bagaj altına zulalanmış vaziyette 600,63 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirdi. Olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde bir işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 1270 adet sentetik ecza maddesi, 3,44 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet ecstasy maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir aracın içerisinde bulunan elektrikli süpürgelerinin içerisine zulalanmış vaziyette 1 kilo metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

3 ayrı operasyon kapsamından gözaltına alınan 11 kişiden 1'i ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 10 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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