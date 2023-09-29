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İş insanı ile yanındaki emekli polisi kaçıranlar yakalandı: MİT'çi olduklarına inandım

İş insanı ile yanındaki emekli polisi kaçıranlar yakalandı: MİT'çi olduklarına inandım

ÜSKÜDAR'da iş insanı S.B. ile yanındaki emekli polis İ.B.'yi kaçıran ve S.B.’nin ailesinden 26 milyon lira fidye istemeye hazırlanan 4 kişi yakalandı. Kaçırılan S.B. ile İ.B. ise kurtarıldı.

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Üsküdar Küçüksu Mahallesi Mustafa Düzgünman Caddesi’nde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 10.55 sıralarında Volkswagen marka araç içerisinden çıkan Yaşar P.(46), Fırat B.(34), Ferdi Ü.(28) ve Batuhan B.(26) önlerini kestikleri iş insanı S.B. ve emekli polis İ.B.’yi araçlarından kaçırdı. Gasp Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı.

Özel Harekat polislerinin de katıldığı baskınla Pendik'te tespit edilen gecekonduya yapılan baskında kaçırılan S.B. ile İ.B. kurtarıldı.

Şahıslar tedavi amaçlı Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Şüpheli 4 kişi ise yakalandı. Şahıslardan Yaşar P.’nin üzerinden kendisinin fotoğrafı bulunan Hakan Ö. adına düzenlenmiş, sahte Personel Kimlik Kartı ve 5 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi.

Aracın önünü kesip kaçırdılar

Kaçırma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir minibüsle, mağdurların içinde bulunduğu aracın önünü kesen şüphelilerin onları önce yere yatırarak etkisiz hale getirdikleri ve geldikleri araca bindirerek uzaklaştıkları görülmekte.

"MİT'çi olduklarına inandım"

Kurtarıldıktan sonra ifade veren işadamı S.B. "Onların MİT'çi olduklarına inandım. Birbirlerine 'Başçavuşum', 'Binbaşım' diye hitap ediyorlardı. 'Başkan' olarak hitap ettikleri bir kişiye telefon edip bilgi veriyorlardı. Bizi sürekli darp ettiler. Başımıza siyah torba geçirip, ellerimizi bağlamışlardı. Kendi aralarında ailemden 26 milyon lira fidye istemeye hazırlandıklarını duydum. Sonra polis baskın yapıp bizi kurtardı" dedi.

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