Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Otomatik Portakal müzikalini izledi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul’da, Elvin Beşikçioğlu ve Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği, rapçi Şanışer'in de başrolünde olduğu Otomatik Portakal müzikalini izledi. Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Müzikalin ardından Kılıçdaroğlu Beşikçioğlu'nu kuliste ziyaret etti.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde Elvin ve Erdal Beşikçioğlu’nun tiyatroya uyarladığı Otomatik Portakal oyununu izledi.

Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. CHP lideri ayrıca, kuliste Elvin ve Erdal Beşikçioğlu’yla da kısa bir görüşme yaptı.

Anthony Burgess’ın 1962 tarihli romanından beyazperdeye adapte edilen Otomatik Portakal, modernleşmenin sancılarını ve toplumun baskı altında olmasının sonuçlarını bir grup gencin kurduğu çete üzerinden anlatıyor.

Müzikal ise sanat tarihinin bu kült eserini, rap şarkıcısı Şanışer'in başrolü ile rap müzik, dans ve edebiyatla buluşturuyor.