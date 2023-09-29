Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırmıştı! İzmir'deki akılalmaz olayda flaş gelişme

İZMİR'in Konak ilçesinde, hastaneden 3 günlük bebeği kaçıran kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, Konak ilçesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Kadın Doğum Servisinde meydana geldi. Suriye uyruklu bir aileye kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan; ama aslında işsiz olan S.G. (51), test bahanesiyle 3 gün önce dünyaya gelen bebeği örtüye sararak hastaneden kaçırdı.

Daha sonra yeni doğan bebeklerini göremeyen aile, durumu yetkililere bildirdi. Hızlıca çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 günlük bebeği kaçıran S.G.’yi İzmir Limontepe mevkiindeki evinde yakalayıp gözaltına aldı. Bulunan bebek, ardından da sağlıklı bir şekilde aileye teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan S.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen kadın, mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

"Sağlık görevlisiyim" diyerek aileyle yakınlık kurup bebeği kaçırmıştı

51 yaşındaki S.G.’nin, kendini aileye sağlık görevlisi olarak tanıttığı, hastaneyi birkaç gündür sık sık ziyaret ettiği, aile ile yakınlık kurduğu, bebeğin bakımında aileye yardım ettiği, keşifler yaptığı ve kaçırma olayını günlerdir planladığı belirlendi.

İfadesinde evliliğe ikna etmek için kaçırdığını söyledi

S.G., kaçırma olayından daha sonrada kendini kamufle etmek için bir camide kıyafetlerini değiştirdiği, bebek ile birlikte İzmir Limontepe’deki ikamet ettiği adresi gittiği öğrenilmişti.

S.G.’nin ifadesinde ayrıca, yaklaşık 9 ay önce hamile kaldığını, o dönemde düşük yaptığı için bu durumu imam nikahlı eşinden gizlediğini söylerken, onu evliliğe ikna etmek için bebeği kaçırdığını iddia etti.