Karabağ'daki Ermenilerin ne kadarı Ermenistan'a gitti belli oldu

Ermenistan Hükümet Sözcüsü Nazeli Bagdasaryan, Dağlık Karabağ'da ikamet eden yaklaşık 85 bin kişinin Ermenistan topraklarına geçtiğini açıkladı.Abone ol
Ermenistan Hükümet Sözcüsü Nazeli Bagdasaryan, "Saat 05:00 itibarıyla Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a 84 bin 770 kişi geldi" dedi.
Bölgede 120 bin Ermeni vatandaşının yaşadığı dikkate alındığında, 24 Eylül'de başlayan tahliye sürecinde Dağlık Karabağ sakinlerinin yüzde yaklaşık 70'i Ermenistan'a geçiş yapmış oldu.
20 Eylül'de anlaşma sağlanmıştı
19 Eylül'de Karabağ'da yeniden alevlenen çatışmalar, 20 Eylül'de Rus barış gücünün arabuluculuğunda varılan anlaşmayla sona ermiş, Dağlık Karabağ'daki silahlı oluşumların tümüyle silahsızlandırılması kararlaştırılmıştı.
Anlaşmanın ardından Azerbaycan ve Dağlık Karabağ temsilcileri, yeniden entegrasyon konusunda iki görüşme gerçekleştirirken 24 Eylül'den itibaren Dağlık Karabağ sakinleri bölgeden ayrılarak Ermenistan'a taşınmaya başlamıştı.