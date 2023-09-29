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Trabzon'da zehir tacirlerinin evinin her odasından saksılarda kenevir çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trabzon'da zehir tacirlerinin evinin her odasından saksılarda kenevir çıktı

Trabzon Ortahisar'da Jandarma ekiplerinin bir ikamete düzenlediği operasyonda uyuşturucu tacirlerinin odalarda saksılar içerisinde yetiştirilen 12 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ortahisar ilçesi Çilekli Mahallesi'nde yaşayan N.T.'nin (70) evinde uyuşturucu madde üretimi yapıldığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince narkotik köpeğinin de katılımıyla şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 560 gram kubar esrar, 12 kök kenevir bitkisi, 45 litre sahte alkollü içki üretiminde kullanılan alkol, 200 ml anason katkı maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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