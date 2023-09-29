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MKK, Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği'ne liderlik edecek

MKK, Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği'ne liderlik edecek

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 15 ülkenin üye olduğu Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği'ne (AECSD) 2024'te başkanlık edecek.

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MKK'den yapılan açıklamaya göre, 21-22 Eylül'de Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirilen AECSD Genel Kurulu ve Konferansı'nda 2024 dönem başkanlığı Türkiye'ye devredildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan, 2024 yılında AECSD Genel Kurulu ve Konferansı'nın, MKK koordinasyonuyla Türkiye'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Atılan bu adımla birlikte AECSD üyesi ülkelerle iş birliği fırsatlarının her geçen gün daha da artacağını belirten Arıkan, bu gelişmenin, İstanbul'un bölgesel ve küresel bir finans merkezine dönüşmesi bakımından da önem arz ettiğini vurguladı.

Öte yandan, MKK ile Tacikistan Merkezi Saklama Kuruluşu (CJSC) arasında imzalanan mutabakat zaptını da değerlendiren Arıkan, "Türkiye ve Tacikistan sermaye piyasaları arasındaki etkileşimi daha ileri noktalara taşımayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, program kapsamında "Post-Trading Infrastructure in AECSD Region" konulu konferansta, MKK tarafından üst düzey katılımın sağlandığı, kuruluş bünyesinde hayata geçirilen yenilikçi uygulamaların üye ülkelere aktarıldığı bildirildi.

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