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Kayseri'de sokak köpeği dehşet saçtı! 19 yaşındaki genç saldırıya uğradı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de sokak köpeği dehşet saçtı! 19 yaşındaki genç saldırıya uğradı

Kayseri Kocasinan ilçesinde vatandaşların elinden kaçan köpek 19 yaşındaki gence saldırdı. Gencin saldırıya uğradığı anlar ise kameraya yansıdı.

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İlçeye bağlı Yıldızevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, C.M.'ye (19) köpek saldırdı. Vatandaşların elinden kaçan köpek, bir süre kovaladığı C.M.'nin bacağını ısırdı.

Gencin korkudan bağırması mahalleyi inletirken, çevredeki vatandaşlar köpeği uzaklaştırmak için çaba sarf etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan C.M., tedavi altına alındı. Köpeğin gence saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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