4 ilde sağanak yağış bekleniyor

Erzurum, Ardahan, Erzincan ve Bayburt’ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum ve kuzey kesimleri ile Erzincan, Bayburt ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyrederken rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman orta kuvvette esecek.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık; Erzincan’da 28, Bayburt’ta 25, Erzurum’da 23, Ardahan’da 21 derece olması öngörülüyor.