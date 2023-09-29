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Denizi olmayan Kayseri, Su Kayağı Milli Takımı’na 8 sporcu verdi!

Denizi olmayan Kayseri, Su Kayağı Milli Takımı’na 8 sporcu verdi!

Denizi olmamasına rağmen su sporlarında yapılan tesisler ile önemli başarılara imza atan Kayseri’den son olarak 8 sporcu, Su Kayağı Milli Takımı’na seçildi.

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Su Kayağı Milli Takım Seçmeleri, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Afyonkarahisar’da düzenlendi. 3 gün süren seçmelere katılan 8 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor sporcusu milli takıma çağrıldı.

Seçmelerde mücadele eden Mehmetcan Özçilsal, Osman Nurullah Özsoy, Bahar Erkaya, Ayşegül Yavuz, Aylin Ateş, Fatma Kısa, Cafer Ediz Cingöz ve Orhun Atilla Yılmaz milli takıma seçilerek uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil etme hakkı elde ettiler.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporcuları ve milli takım antrenörü Salih Ulusoy’u tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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