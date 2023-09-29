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Cenazeden dönerken ölümden de döndüler! Taksi takla attı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cenazeden dönerken ölümden de döndüler! Taksi takla attı: 4 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde cenazeden dönen taksi kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Fatsa ilçesinden Düzce'de iş kazası sonucu hayatını kaybeden akrabalarının cenaze törenine katılıp geri dönenleri taşıyan taksi Samsun'da takla attı.

Şinaşi Baş idaresindeki 52 T 7320 plakalı taksi direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla atarak yan yattı.

Kazada, taksi şoförü Şinasi Baş ile akrabaları Hamide Erdoğan, İsmet Aslantürk ve Sebahat Özcan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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