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Adana'da CHP'li iki belediyeye rüşvet operasyonu! Gözaltılar var evraklara el konuldu

Adana'da CHP'li iki belediyeye rüşvet operasyonu! Gözaltılar var evraklara el konuldu

ADANA'da CHP'li başkanların yönettiği Seyhan ve Çukurova belediyelerine sabah saatlerinde rüşvet operasyonu düzenlendi. Polis ekipleri, operasyon kapsamında bazı evraklara el koyarken, binada aramalar devam ediyor.

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CHP'li belediyelere rüşvet operasyonu başladı. Adana’da Seyhan ve Çukurova Belediyelerine şafak vakti imar yolsuzluğu rüşvet operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda 61 kişi hakkında gözaltı kararı bulurken çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İmar yolsuzluğu ve rüşvete 61 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) Mali Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ve Çukurova Belediyeleri hakkında yürüttüğü imar yolsuzluğu ve rüşvet soruşturması kapsamında 61 kişiyi yönelik operasyon düzenlendi.

Belediye binalarında da arama yapıldı

Şafak vakti söz konusu şahısların evlerine ve Seyhan ile Çukurova Belediye hizmet binalarına baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Kimler gözaltında?

Gözaltına alınanlar arasında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı, imar müdürü, mimarlar, Çukurova Eski Belediye Başkan Yardımcısı, ve imar müdürünün de olduğu öne sürüldü. Ekipleri belediye binalarındaki araması devam ediyor.

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