İsmail Kartal: Takıma bunu yasakladım...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "13'te 13 falan. Bunlara bakmıyorum, artık bunu da yasakladım takıma" dedi.

Abone ol

Fnerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta ertleme maçında sahasında Başakşehir'i 4-0 mağlup etti.

Karşılşamanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Devre arasında toplantı yaptık"

"Devre arasında toplantı yaptık ve ciddiyeti elden bırakmamız gerektiğini söyledik. 4, 5 hatta 6. golü atmamız gerektiğini, bunun için kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini anlattık."

"Artık bunu da yasakladım takıma"

"13'te 13 falan... Bunlara bakmıyorum, artık bunu da yasakladım takıma! En önemlisi, önümüzdeki ilk maçtır. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek."