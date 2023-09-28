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Sarkisyan'dan tehdit: Karabağ defteri kapanmadı

Sarkisyan'dan tehdit: Karabağ defteri kapanmadı

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Azerbaycan toprağı Karabağ üzerinden mesaj vererek tehdit etmeye çalıştı. Sarkisyan, "Benim için (Karabağ defteri) asla kapanmayacak. Şunu söylemeliyim ki, umutsuzluk günahtır" dedi.

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Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Karabağ'da alınan yenilgiyi kabullenemedi. Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonu sayesinde bölgedeki yasa dışı silahlı Ermeni gruplara geri adım attırıldı.

Bakü yönetimi, kendi toprağı olan Karabağ'da hakimiyet kurmaya başladı. Ermeniler ise kendi istekleriyle bölgeyi terk ediyor.

Ermenistan'ın üçüncü Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Karabağ defterinin kendisi için kapanmadığını iddia etti.

Gazetecilere konuşan Sarkisyan, tehditte bulunmaya çalıştığı açıklamasında şunları söyledi:

"Benim için (Karabağ defteri) asla kapanmayacak. Şunu söylemeliyim ki, umutsuzluk günahtır. Bu gerçeği insanlara da anlatmaya çalışmamızda fayda var."

Ermenistan'a dönenlerin sayısı

Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren 68 bin 386 Ermeni, Karabağ'ı terk ederek Ermenistan sınırından geçiş yaptı.

Öte yandan Batı'ya yaklaşmak isteyen Erivan yönetiminin tavrı, Rusya'da hoş karşılanmıyor. Durum, karşılıklı yapılan açıklamalara yansıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan'ı yakın gelecekte ziyaret etmeyeceğini söyledi.

Peskov, bu açıklamayı, Putin'in bu yönde bir planı olup olmadığına dair gazetecilerin soruları üzerine yaptı.

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