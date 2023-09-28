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Sağanak nedeniyle Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı’nda su baskını yaşandı

Sağanak nedeniyle Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı’nda su baskını yaşandı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden ve bazı bölgelerde etkisini artıran sağanak, su baskınlarına neden oldu.

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Meteorolojinin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı.

Avrupa Yakası'nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif şekilde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

Bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı.

Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

Büyükçekmece'de kot farkından dolayı yolun aşağısında kalan bir iş yerinin önünde su birikintisi oluştu. İş yerini su basmaması için vatandaşlar kovayla tahliye çalışması yaptı.

- Tramvay istasyonunu su bastı

Kuvvetli yağış Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi'de de ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandığı, mahsur kalma riskine karşı itfaiye ekiplerinin bölgede sevk edildiği belirtildi.
Bazı bölgelerde su seviyesinin araçların yarısına kadar yükseldiği gözlendi. Başakşehir'de bazı sürücüler suyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı otomobiller de tamamen suya gömüldü.

Gaziosmanpaşa'da etkisini sürdüren sağanak yerini doluya bıraktı. Kuvvetli yağış nedeniyle Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattının Taşköprü istasyonunu su bastı.

Yağış nedeniyle Mecidiyeköy'deki viyadükte de su baskını yaşandı. Araçlar, suyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde sağanak nedeniyle yolları su basarken, araçlar mahsur kaldı.

İkitelli'de yağış nedeniyle su basan yolda bir moto kurye sürüklendi. Motosikletiyle birlikte sürüklenen kişiye yoldan geçen bir vatandaş yardım etti. Kurye, vatandaşın yardımıyla kurtulurken, motosiklet suya kapıldı.
Yağış Anadolu Yakası'nda Kavacık ve Çekmeköy'de de etkili oluyor.

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