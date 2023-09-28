TEI-PD170 Motoru, AKSUNGUR ile rekor kırdı!

TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından tasarlanan ve üretilen TEI-PD170 turbodizel havacılık motoru, AKSUNGUR İHA'sıyla gerçekleştirdiği kesintisiz 35 saatlik uçuşla milli havacılık motoruyla ulaşılan en uzun uçuş süresi rekorunu kırdı.

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TEI tarafından tasarlanan ve üretilen, Türkiye’nin ilk millî turbodizel havacılık motoru TEI-PD170, TUSAŞ’ın AKSUNGUR İHA’sıyla gerçekleştirdiği kesintisiz 35 saatlik uçuş yaptı.

Bu uçuşla birlikte millî bir havacılık motoru ile ulaşılan en uzun uçuş süresi rekorunu kırdı. TEI-PD170 motoru, AKSUNGUR ile önceki uçuşlarında 30 bin feet irtifayı geçerek bu alanda da bir rekor kırmıştı.

İrtifa kabileyeti ve yakıt sarfiyatı bakımından rakiplerinin önünde

Özellikle yüksek irtifada İHA sistemlerine güç vermek için tasarlanan motor, 170 beygir güç üretebiliyor. İrtifa kabiliyetleri ve yakıt sarfiyatı bakımından rakiplerinin önünde yer alan TEI-PD170, iki kademe seri turboşarj sistemine sahip.

Motor, JP-8 veya Jet-A1 yakıtlarıyla çalışabiliyor. Motorun 162 kg kuru ağırlığı ile rakiplerinin oldukça önünde yer alması, her bir kilogramın havacılıkta ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Yüksek irtifa ıçın tasarlandı

TEI imkânlarıyla üretilen ve yazılımı geliştirilen Yedekli Motor Kontrol Sistemi’ne sahip olan, sivil havacılık standartları esas alınarak geliştirilen TEI-PD170 motoru, 45.000 ft. tavan irtifaya sahip.

Toplam 8000 saatlik kalibrasyon ve test faaliyetlerinin sonunda seri üretim aşamasına gelen TEI-PD170 motoru, ANKA platformu ile ilk uçuşunu 27 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirmişti. Motor, 2021’den itibaren de ANKA’nın çift motorlu versiyonu AKSUNGUR’da kullanılıyor.

Teı-pd170, aksungur ile İzmir semalarında

1 Ekim’e kadar Çiğli Havalimanı’nda devam edecek, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, uçuş gösterileriyle havacılık meraklılarının ilgisini çekiyor.

Festival boyunca çok sayıda farklı uçak ve İHA, gösteri uçuşları gerçekleştiriyor. TUSAŞ’ın millî İHA’sı AKSUNGUR da TEI’nin millî motoru TEI-PD170 ile Ankara’dan havalanarak İzmir semalarında TEKNOFEST katılımcılarını selamlayacak.