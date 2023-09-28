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Çorum'da eski eş vahşeti! Tartıştığı eski karısını bıçakladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çorum'da eski eş vahşeti! Tartıştığı eski karısını bıçakladı

Çorum'da cadde üzerinde eski eşiyle karşılaşan ve tartışmaya başlayan bir şahıs eski karısını tartışma anında bıçakladı.

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Olay, Gazi caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.D. caddede karşılaştığı Z.G ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D. yanında bulunan bıçakla eski eşi Z.G.’yi bıçakladı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın bir mağazaya sığınırken, A.D. ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Z.G., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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