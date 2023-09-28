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Mersin'de bir kadın yatak odasında öldürüldü, sır perdesi aralandı! Katil bakın kim çıktı

Mersin'de bir kadın yatak odasında öldürüldü, sır perdesi aralandı! Katil bakın kim çıktı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yatak odasında boğazı kesilerek öldürülen kadının katil zanlısı oğlu çıktı. Polisin titiz çalışması ile çözülen cinayette, gencin borçlarından dolayı ikametlerine haciz geleceği için tartıştığı annesini öldürdüğü ortaya çıktı.

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Olay, Eski Ömerli Mahallesi 1333. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam işten eve dönen Ali Güllü (50), eşi Cemile Güllü'yü (48) yatak odasında kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese gelen Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kadının boynundan kesici aletle öldürüldüğünü belirledi.

Ekipler, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda yaptıkları araştırmada ikamete en son girip çıkan kişinin Cemile Güllü’nün oğlu M.G. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan M.G., annesi ile borçlarından dolayı ikametlerine haciz geleceği için tartıştıklarını, sinirlenip mutfaktan bıçak alarak annesini yatak odasında yaralayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Annesini öldüren M.G.'nin olayda kullandığı üzerinde kan lekeleri bulunan bıçak da ikametin bacasında bulundu.

Polis anne Cemile Güllü’ye ait cep telefonunu da ele geçirirken, kadına ait 3 cep telefonunu da başka bir mahalleye atılmış olarak buldu. Polis, şüpheli M.G.’yi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

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