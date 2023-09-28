Afganistan'da yılbaşından beri 6'ncı çocuk felci vakası görüldü!

Afganistan'da yılbaşından bu yana 6'ncı çocuk felci vakasının tespit edildiği bildirildi.

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Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda bulunan Nangerhar vilayetinin Hogyaney ilçesinde yeni bir çocuk felci vakasının daha kayıtlara geçtiği belirtildi.

Açıklamada, böylece yılbaşından bu yanan ülkede görülen çocuk felci vakasının 6'ya yükseldiği kaydedildi.

Bu yıl Nangerhar vilayetinin Behsud, Kot, Nazyan, Bati Kot ve Dur Babai ilçelerinde birer çocuk felci vakası tespit edilmiş, çocuklardan biri yaşamını yitirmişti.

Çocuk felci aşısı kampanyası başlatıldı

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 25 Eylül'de çocuk felcine karşı ülke çapında bir seferberlik başlatıldığı belirtildi.

Kampanya kapsamında beş yaşın altındaki 11 milyon çocuğun aşılanacağı ifade edilen açıklamada, çocuk felci aşılarının yanı sıra seferberlik süresince çocuklara A vitamini takviyesi de verileceği kaydedildi.

Afganistan ve Pakistan'da yaygın

Daha önce dünyanın birçok ülkesinde görülen çocuk felci vakası, etkili aşı kampanyaları sayesinde büyük oranda azaldı.

Çocuk felci, halihazırda sadece aşı erişiminin kısıtlı olduğu Afganistan ve Pakistan'da yaygın görülüyor.

Afganistan'da 2020'de 56, 2021'de 4, 2022'de ise 2 çocuk felci vakası tespit edilmişti.

Ülkede uzun yıllardır devam eden çatışmalar ve güvenlik sorunu, hastalıkların artmasının nedenleri arasında gösteriliyor.