Brent petrol son bir yılın zirvesinde: 100 dolara yaklaştı

Asya piyasalarında 95 doları geçen Brent petrolün varil fiyatı şoke etti. Son bir yılın en yüksek seviyesine çıktığı kayıtlara geçti.

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Dün 94,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,36 dolar seviyesinde tamamladı. Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin arttığına dair verilerin ve küresel arz daralması endişelerinin etkisiyle yeniden yılın en yüksek seviyelerine çıktı.

Arz talep dengesinde açığın giderek artacağı endişelerini destekleyici bir veri de ABD Enerji Enformasyon İdaresinden geldi.

IEA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalarak 416 milyon 300 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 586 bin varil artacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de olumlu ekonomik verilerin ülkede talebin artacağı beklentisini güçlendirmesi, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 95,07 ile 95,14 dolar aralığının direnç, 94,79 ile 94,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.