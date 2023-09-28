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İspanya'da 1950'den bu yana en sıcak sonbaharın yaşanması bekleniyor!

İspanya'da 1950'den bu yana en sıcak sonbaharın yaşanması bekleniyor!

İspanya'da eylülün başından beri mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının süreceği ve ülkede 1950'den bu yana en sıcak sonbaharın yaşanacağı tahmin ediliyor.

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İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET) Sözcüsü Ruben del Campo, EFE haber ajansına yaptığı açıklamada, yılın bu dönemine göre kıyaslandığında ülke genelinde geçmişte görülmemiş "olağanüstü ve yoğun sıcakların" yaşandığını ifade etti.

Sonbaharda ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde olmasının öngörüldüğünü kaydeden del Campo, tahminlerin 1950'den bu yana en sıcak sonbaharın yaşanacağı yönünde olduğuna dikkati çekti.

Yazın görülen aşırı sıcak hava dalgalarının beklenmediğini ancak bazı bölgelerde mevsimlik sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini belirten AEMET Sözcüsü, sıcaklık ortalamalarının 10 yıl öncesine göre şimdiden 2 derece daha fazla ölçüldüğü bilgisini paylaştı.

İspanya'da gelecek 10 gün boyunca birçok bölgede hava sıcaklığı ortalamasının 30-32 derece olması, Ebro Vadisi ve İber Yarımadası'nın güneybatısında 32-34, Guadalquivir Vadisi'nde ise 36-38 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Sevilya kentinin Sanlucar La Mayor ilçesinde 5 Eylül'de termometreler 46,4 santigrat dereceyi göstermiş ve bunun eylül ayı için Avrupa'da kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık olduğu bildirilmişti.

Diğer yandan kuraklık sorununun sürdüğü İspanya'da sonbaharda beklenen yağışların olmaması halinde tarım sektörünün de olumsuz etkileneceği ve bunun fiyat artışlarına yol açacağı uyarıları yapılıyor.

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