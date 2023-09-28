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2 yaşındaki Asil'in midesinden çıkanlar görenleri şok etti! Oyun oynarken...

2 yaşındaki Asil'in midesinden çıkanlar görenleri şok etti! Oyun oynarken...

Bursa'da 2 yaşındaki Asil K., oyun oynarken bir anda rahatsızlandı. Çocuklarını hastaneye götüren aile röntgende gördükleri çivi karşısında şok oldu. Asil, hemen tedavi altına alındı.

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Saat sabah 10.30 sularında yaşanan olayda, ailesi ile birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde ikamet eden 2 yaşındaki Asil K., evde oyun oynadığı sırada bir anda rahatsızlandı. Durumu fark eden babaannesi, Asil'in dışarıda olan annesi ve babasına haber verdi.

Telaşlı aile hemen eve gelerek oğullarını araçlarıyla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Buradaki muayeneleri tamamlanan bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sevk edildi. Asil'in çekildiği röntgende midesinde bir çiviye rastlandı. Doktorlar çivinin doğal yollarla çıkmasının bekleneceğini, aksi taktirde ameliyatla midesinden alınacağı bildirdi.

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