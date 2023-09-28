İzinsiz ve gizli fuhuşa, 10 bin 500 lira para cezası kapıda!

Şırnak ilinde İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, gizli fuhuş yapanlara idari para kesileceği açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada da; “İlimizde gizli olarak denetimsiz fuhuş yapan bay, bayan, transseksüel, travesti benzeri kişilerin, fert ve toplum sağlığı açısından büyük risk oluşturmakta oldukları gerekçesiyle, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından ceza uygulanmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Şırnak merkez ve ilçelerinde izinsiz fuhuş yapanlara idari para cezası verileceği açıklandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu aylık toplantısında Şırnak merkez ve ilçelerinde, son zamanlarda artan fuhuş olaylarına dikkat çekilerek, fuhuş yüzünden bulaşan zührevi hastalıklarla mücadele çerçevesinde yakalanan şahıslara 2 bin 600 TL ile 10 bin 500 TL arasında idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada;

“İlimizde gizli olarak denetimsiz fuhuş yapan bay, bayan, transseksüel, travesti benzeri kişilerin, fert ve toplum sağlığı açısından büyük risk oluşturmakta oldukları, sayılarının giderek artması konusunda yaşanan sıkıntılar ve çözümler için alınması gereken önlemler. Genel kadınlar ve genelevlerin tabi olacakları hükümler ve fuhuş yüzünden bulaşan zührevi hastalıklarla mücadele tüzüğünde belirtilen hükümlerin, aleni veya gizli olarak serbest çalışan bay, bayan, transseksüel, travesti, lezbiyen ve benzeri kişilere uygulanmasına, UHK 282. Maddesi ‘’ Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde 2 bin 610 TL'den 10 bin 531 TL'ye kadar idari para cezası verilir’’ hükmü gereğince idari para cezalarında her yıl belirlenen güncellemeler dikkate alınarak bu limitler arasındaki ceza miktarının ne olacağı hususunun zührevi hastalıklar ve fuhuşla mücadele komisyonunca takdir edilerek 5326 sayılı Kabahatler Kanunu genel hükümleri uyarınca İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.