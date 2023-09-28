İstanbul'da taksiler için yeni karar! İBB kabul etti süre uzatıldı

İstanbul’da 8+1 taksi araçları için dönüşüm süresi uzatıldı. Henüz araç temini yapmayanlara kasım ayı sonuna dek süre verilmesi teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Eylül ayı toplantısı Zeytinburnu’ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti. Toplantıda, 8+1 taksi araçlarına henüz araç temini yapamayanlara Kasım ayı sonuna kadar araç temini için ek süre teklif edildi. Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Hiçbir surette eski hatlarına da vermeyeceğiz

Teklif üzerine konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, “474 tane taksiye dönüşmemiş ve ısrarla dönüşmek konusunda çekince belirten dolmuş var. Bunlar yoğun bir şekilde 4+1, minibüsten sarı taksiye dönmek yönünde yoğun bir gayret içerisindeler. Net bir biçimde söyleyeyim, böyle bir şey söz konusu olmayacak. UKOME'nin toplam kararlılığıdır bu. Bu son verilmiş süredir, 60 günlük süre… Müzakere edilerek 60 güne getirilmiş bir süredir. Bu 60 günün sonunda 4+1'e döneceğiz diye bekleyerek dönüşmeyen dolmuş hatları var ise, bunları da yeni açacağımız kırsal hatlara vereceğiz. Hiçbir surette eski hatlarına da vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

8+1 koltuk kapasiteli taksilerde reklam uygulamasına ilişkin esaslarda da değişiklik teklif edildi. 8+1 taksilerin yan yüzeylerinin de reklam yüzeyi olarak kullanılması teklifi, tasarımı bozmamak ve siyah yüzeyle sınırlı kalmak kaydıyla, yan yüzey reklam alınması kabul edildi.