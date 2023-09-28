Artvin'de aç kalan ayı orman işçilerinin karavanını parçaladı!

Artvin merkeze sağlı Sarıbudak köyü yaylasında orman işçilerine ait karavana ayı girdi. Ayı, kapısını kırarak girdiği karavanı yiyecek ararken harabeye çevirdi.Abone ol
Artvin Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarına ait karavana ayı girdi. Merkeze bağlı Sarıbudak köyü yaylasında çalışma yapan orman işçileri, arazide çalışma yaptıktan sonra döndüklerinde karavanın kapısının kırıldığını ve içinin dağıldığını gördü.
Yapılan incelemede ayının yiyecek aramak için içeri girdiği tespit edilirken, yetkililere de bilgi verildi.