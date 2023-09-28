Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş Salih Uçan tartıştı Ahmet Nur Çebi'den açıklama

Beşiktaş'ın Adanademirspor'a 4-2 yenildiği maçın sonunda futbolcular soyunma odasına giderken Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında gerginlik yaşandı. Olaya ilişkin konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Salih ile Şenol hocanın arasında bir baba-oğul ilişkisi olduğunu belirterek, "Olmasa iyiydi ama bu bir enstantane sonucu oluşmuş bir şey. Hoca, bir an evvel oyuncularını içeriye almak istiyor." dedi.

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Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti.

Mücadelenin sona ermesinin ardından ise Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında yaşanan gerilim geceye damga vurdu.

Karşılaşmanın sonunda futbolcular soyunma odasına giderken Salih Uçan'ın henüz gitmediğini gören Güneş, deneyimli oyuncuyu sırtından tutarken soyunma odasına gitmesi konusunda sertçe uyardı.

Bunun üzerine Salih Uçan da arkasını dönüp 71 yaşındaki teknik adama durumu anlatmaya çalışırken, Şenol Güneş de el hareketleriyle 29 yaşındaki futbolcuya hızlıca soyunma odasına gitmesini anlatmaya çalıştı.

"Hoca, bir an evvel oyuncularını içeriye almak istiyor"

Güneş ve Uçan arasında yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi:

"Maç bitmiş, kaybetmek acı bir şeydir. O süreçte bütün sinirler gergin. Salih ile Şenol hocanın arasında bir baba-oğul ilişkisi var. Bunu bilseniz, o hareketin düşündüğünüz kadar kötü olmadığını anlayabilirsiniz. Olmasa iyiydi ama bu bir enstantane sonucu oluşmuş bir şey. Hoca, bir an evvel oyuncularını içeriye almak istiyor."