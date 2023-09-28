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Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden ek MTV kararı! Ek MTV ödenmeye devam edilecek

Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden ek MTV kararı! Ek MTV ödenmeye devam edilecek

ANAYASA Mahkemesi, deprem yaralarını sarmak için çıkartılan EK Motorlu Taşıtlar Vergisi toplanmasına ilişkin karara yapılan itirazı karara bağladı. AYM, ek MTV'nin iptali talebini reddetti

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Anayasa Mahkemesi ek MTV iptali istemine ret cevabı verdi. Böylece ek MTV'nin ödenmesi kesinleşti. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak üzere bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulanmasına karar verilmişti. Ek verginin, ağustos ve kasım aylarında iki eşit taksit şeklinde tahsil edilmesi kararlaştırılmıştı.

AYM oy birliğiyle karar verdi

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin iki kez alınmasını öngören düzenlemeyi CHP Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuru bugün Genel Kurul'da ilk kez görüşüldü. Yüksel Mahkeme oy birliğiyle, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptaline ilişkin yapılan başvurunun reddine karar verdi.

İki taksit halinde ödenecek

Düzenleme ile 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ödemelerin ağustos ve kasım ayları olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti.

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