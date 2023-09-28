BIST 8.264
DOLAR 27,40
EURO 28,97
ALTIN 1.652,57
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da alkollü şahıs babasına sinirlenip aracını ateşe verdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da alkollü şahıs babasına sinirlenip aracını ateşe verdi!

Ankara Polatlı'da babasıyla tartışan şahıs pavyonda alkol aldıktan sonra otomobilini ateşe verdi. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Abone ol

Olay, Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, babasıyla tartışan M.E., gittiği pavyonda alkol aldıktan sonra dışarıya çıktı.

Telefonda babasıyla tartışmaya devam eden M.E, otomobili ateşe verdi. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, M.E'nin babasına kızıp aracı ateşe verdiği tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan M.E., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Girdiği dükkandan çıkmak istemeyen tilki tilkiliğini yaptı
Girdiği dükkandan çıkmak istemeyen tilki tilkiliğini yaptı
Lavaboya sıkışan yaramaz kediyi itfaiye ekipleri kurtardı!
Lavaboya sıkışan yaramaz kediyi itfaiye ekipleri kurtardı!
Azerbaycan'ın büyüleyen köyü UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi!
Azerbaycan'ın büyüleyen köyü UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi!
Kudüs davasına ihanet suçlaması! Filistinli adaylığını açıkladı tepkiyle karşılandı
Kudüs davasına ihanet suçlaması! Filistinli adaylığını açıkladı tepkiyle karşılandı
Tanımadığı kişiyi sahilde otururken denize attı! Son sözünde bakın ne dedi
Tanımadığı kişiyi sahilde otururken denize attı! Son sözünde bakın ne dedi
Karısını yatakta öyle görünce... İşten gelen adam hayatının şokunu yaşadı
Karısını yatakta öyle görünce... İşten gelen adam hayatının şokunu yaşadı
Kalp krizi Türkiye’de her yıl 125 bin can alıyor!
Kalp krizi Türkiye’de her yıl 125 bin can alıyor!
Deprem vurgunu iddiası! Bankadaki 130 milyon TL'si buhar oldu: 'Banka yıkıldı' dendi ama...
Deprem vurgunu iddiası! Bankadaki 130 milyon TL'si buhar oldu: 'Banka yıkıldı' dendi ama...
Fransa'da, Yahudi öğrencilerin yüzde 91'i okullarda ırkçılığa uğruyor
Fransa'da, Yahudi öğrencilerin yüzde 91'i okullarda ırkçılığa uğruyor
Vicdansız ev sahibi kanser hastası kiracısına yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı! Elektrik, su ve doğalgazı kesti
Vicdansız ev sahibi kanser hastası kiracısına yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı! Elektrik, su ve doğalgazı kesti
BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan emekli oldu
BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan emekli oldu
Mutfaklarda, banyolarda kullanırken bir kez daha düşünün! 5 kez ameliyat oldu şimdi doku nakli bekliyor
Mutfaklarda, banyolarda kullanırken bir kez daha düşünün! 5 kez ameliyat oldu şimdi doku nakli bekliyor