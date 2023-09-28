Ankara'da alkollü şahıs babasına sinirlenip aracını ateşe verdi!
Ankara Polatlı'da babasıyla tartışan şahıs pavyonda alkol aldıktan sonra otomobilini ateşe verdi. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.Abone ol
Olay, Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, babasıyla tartışan M.E., gittiği pavyonda alkol aldıktan sonra dışarıya çıktı.
Telefonda babasıyla tartışmaya devam eden M.E, otomobili ateşe verdi. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü.
Araç kullanılamaz hale gelirken, M.E'nin babasına kızıp aracı ateşe verdiği tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan M.E., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.