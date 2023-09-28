Lavaboya sıkışan yaramaz kediyi itfaiye ekipleri kurtardı!

Kalp krizi Türkiye’de her yıl 125 bin can alıyor!

Deprem vurgunu iddiası! Bankadaki 130 milyon TL'si buhar oldu: 'Banka yıkıldı' dendi ama...

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