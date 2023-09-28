Lavaboya sıkışan yaramaz kediyi itfaiye ekipleri kurtardı!
Kocaeli İzmit'te sokağa bırakılan seramik lavaboya sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, Sırrıpaşa Yel Sokağa bırakılan seramik lavaboya yavru kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Adrese gelen ekipler, çekiç ve murç yardımı ile seramik lavaboyu kırarak yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen yavru kedi doğal ortamına salındı.