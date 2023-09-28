Karısını yatakta öyle görünce... İşten gelen adam hayatının şokunu yaşadı

Mersin'in Tarsus ilçesindde yaşanan cinayet tüyler ürpertti. Bir kadın, yatak odasında boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde işten gelen adam, eşi Cemile Güllü’yü yatak odasında kanlar içinde buldu. Ekiplerin müdahalesi sonrasında Cemile Güllü’nün boğazının 2 yerinden bıçaklanarak yaşamını yitirdiğini tespit edildi.

İşten eve dönen eş farketti

Olay akşam saatlerinde işten eve dönen A.G. (50), eşi Cemile Güllü’yü (48) yatak odasında kanlar içinde buldu. Servis şoförü olan A.G. durumu ambulans ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık Ekipleri, yaptıkları kontrolde Cemile Güllü’nün boğazının 2 yerinden bıçaklanarak yaşamını yitirdiğini tespit etti. 48 yaşında korkunç bir cinayete kurban giden Güllü’nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kuruma sevk edildi.

Çiftin bir erkek çocukları olduğu öğrenilirken, polis cinayeti aydınlatmak için geniş çaplı araştırma başlattı.