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Yeni anayasa için yoğun görüşme trafiği başlıyor AK Parti'den açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeni anayasa için yoğun görüşme trafiği başlıyor AK Parti'den açıklama

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ekim ayının ilk haftasından sonra İçtüzük ve yeni anayasayla ilgili siyasi parti gruplarını ziyaret edeceklerini bildirdi.

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Güler, yeni anayasa çalışmaları ve Meclis'in yeni yasama yılının başlamasının ardından gündeme gelecek kanun tekliflerine ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "AK Parti Meclis Grubumuz, parlamentoda grubu olan diğer partilerle görüşmek suretiyle 'gelin bir sivil anayasayı beraber yapalım' davetimizi iletecek. Kabul ederler, etmezler ama biz şu anda kapıları çalacağız" açıklamasının hatırlatılması üzerine Güler, TBMM'nin, 1 Ekim'de açılacağını, ilk Genel Kurul görüşmelerine de 3 Ekim'de başlanacağını belirtti.

Bu konuda takvimin henüz belli olmadığını kaydeden Güler, siyasi parti gruplarını ziyaret ederek usul ve yöntemin ne olacağına ilişkin çalışmayı önereceklerini aktardı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Meclis tatile girmeden önce siyasi parti gruplarıyla görüştüğünü anımsatan Güler, şöyle devam etti:

"Tahmin ediyorum, ekim ayının ilk haftasından sonra hem İçtüzük hem de yeni anayasa noktasında siyasi parti gruplarımızı ziyaret edeceğiz. Onlardan yönteme ve usule ilişkin olarak önümüzdeki dönemde bir komisyon çalışması mı olur, farklı öneriler, farklı bir çalıştay gibi yöntem mi olabilir, bunu konuşmayı arzu ediyoruz. Ön niyeti aldıktan sonra onu bir takvime bağlayarak da görüşme trafiğini başlatmış oluruz diye düşünüyorum. Hem Meclis'in çalışma programlarını hem de diğer hususları gündemimize almış olacağız."

"Kanuni düzenleme ihtiyacı olmayacak"
Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üniversite öğrencilerine piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar teknolojik destek verileceğini açıkladığını hatırlatarak, "Doğrudan destek yardımı olacak bu. Doğrudan destek yardımı olacağı için kanuni düzenleme ihtiyacı olmayacak." dedi.

Aile ve Gençlik Bankası'nın doğrudan faizsiz kredi kullandırmasının söz konusu olacağını ifade eden Güler, pilot olarak bu uygulamanın deprem bölgesinde başlatılacağını söyledi.

Bunun için kanuni düzenleme ihtiyacı doğacağına dikkati çeken Güler, bu konuda da çalışma yapılacağını dile getirdi.

TBMM gündemine gelmesi planlanan konulara yönelik ise Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına asker göndermesine yönelik tezkereler vardı. Ekim ayı içerisinde bunlar bitiyor. Suriye-Irak Tezkeresi, Lübnan Tezkeresi, bir de Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik de tezkere vardı. Ekim ayı içerisinde bu tezkereler gelecek. Belki de ilk görüşeceğimiz konuların içerisinde bu olabilir." bilgisini paylaştı.

Deprem ve kentsel dönüşüme yönelik kanun teklifiyle ilgili de çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını anlatan Güler, teklifin ekim ayının ilk haftasında TBMM Başkanlığına sunulacağını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının bazı önerilerinin bulunduğunu aktaran Güler, bu konudaki tekliflerin de gündeme geleceğini kaydetti.

Abdullah Güler, "Orta Vadeli Program açıklandı. Özellikle fiyat istikrarını hedefleyen, dezenflasyon çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulacak bazı kanuni düzenlemeleri de Hazine ve Maliye Bakanlığımız ifade ettiler. Bunu güçlendirecek, destekleyecek bazı önerileri var. Bu teklifimizi de gündeme almayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

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