Şanlıurfa'da acı kaza! Devrilen otomobilde 2 kişi can verdi
Şanlıurfa- Gaziantep karayolunda kontrolden çıkan otomobil devrildi. Meydana gelen kazada araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.Abone ol
Kaza, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 27. kilometresinde meydana geldi. Rıdvan Demir idaresindeki 34 BDD 377 plakalı otomobil devrildi.
Kazada araçtaki sürücü Demir ile yanındaki Emine Kılıç hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.