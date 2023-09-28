Emekli maaşı işte böyle eridi

Yeni Ekonomi Modeli’nin devreye alındığı 2018 yılında en düşük emekli maaşı 1.578 liraydı ve bu para ile 8.1 gram altın alınıyordu. Bugün ise en düşük emekli maaşı 7.500 lira oldu ancak bu para ile sadece 4.3 gram altın alınabiliyor. Emekli maaşı 3.8 gram altın kaybetti.

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CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, “Sadece altın gramajı üzerinden maaş belirlense bugün en düşük emekli maaşı 14 bin lira olurdu. Ama 7.500 TL olan en düşük emekli maaşı, 11.402 TL olan asgari ücretten bile düşük kaldı. Emekli maaşları sadece altın fiyatları karşısında değil, asgari ücret karşısında da eridi” dedi.



“Temmuz ayında kamu çalışanlarına 8 bin 77 lira seyyanen ve yüzde 17.55 zam yapan iktidar, emeklilere ise sadece yüzde 25 zam verdi” ifadelerini kullanan CHP'li Karakoz, “Tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vaatlerde bulundu ama verilen sözlerin üzerinden aylar geçti” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre Karakoz, “Her türlü atamayı, hazine arazisi satışlarını, kamulaştırmaları bir gecede yapan iktidar, emeklileri oyalıyor. Yeni hükümet sisteminin yürürlüğe girdiği tarihte en düşük emekli maaşı 1.578 liraydı ve o gün 8.1 gram altın alınabiliyordu. Bugün ise en düşük emekli maaşı 7.500 lira ve sadece 4.3 gram altın alınabiliyor. Emeklinin kaybı 3.8 gram oldu” dedi.

‘Derhal Meclis'e getirin'

“2001'de en düşük emekli maaşı asgari ücretten yüzde 51.42 daha fazlaydı ve emekli maaşları ilk defa 2016'da asgari ücret karşısında geriledi” ifadelerini kullanan Evrim Karakoz, “O tarihten bu yana asgari ücretin gerisinde kaldı. En düşük emekli maaşı alan 9 milyon kişinin maaşına, temmuzda hiç zam yapılmadı. Emeklilerin maaş beklentileri ile ilgili çalışma derhal TBMM'ye getirilsin” dedi.