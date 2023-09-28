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Pompalı tüfekle oyanayn genç iş yerinde arkadaşını boynundan vurdu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Pompalı tüfekle oyanayn genç iş yerinde arkadaşını boynundan vurdu!

Erzurum'da bir iş yerinde pompalı tüfeği doldur-boşalt yapan bir genç, arkadaşını boynundan vurdu.

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Yakutiye Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Caddesi'ndeki iş yerinin eşyalarını toparlayan Muhammet Emin S. ile Mehmet Akif A., burada gördükleri av tüfeğini incelediler.

Bu esnada doldur-boşalt yapan Mehmet Akif A. kazara tetiğe dokununca ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Muhammet Emin S.'nin boynuna isabet etti. Çağrı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi gönderildi. Ancak sağlık görevlileri Muhammet Emin S.'nin yaşamını yitirdiği tespit ettiler.

Olay yerindeki incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mehmet Akif A. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen Muhammet Emin S.'nin babası fenalaştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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