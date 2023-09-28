Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'FETÖ propagandası' deyip Altın Portakal'dan çekildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini duyurdu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 7-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yer alan “Kanun Hükmü” adlı belgeselin FETÖ terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle festivalden çekildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60’ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde belgesel yarışması bölümünde 'Kanun Hükmü' adlı belgesel yer almaktadır. Böylesi önemli bir festivalde sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadelenin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekilmiş bulunuyoruz.”