BIST 8.269
DOLAR 27,42
EURO 28,94
ALTIN 1.654,18
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Manisa'da 16 jeotermal saha için ihale düzenlenecek

Manisa'da 16 jeotermal saha için ihale düzenlenecek

Manisa'da 14 jeotermal kaynak ve 2 doğal mineralli su arama ve işletme sahası ihaleye çıkarıldı.

Abone ol

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Manisa'nın Köprübaşı, Salihli, Alaşehir, Kula, Gölmarmara, Ahmetli, Sarıgöl, Şehzadeler, Saruhanlı, Akhisar ilçelerindeki ruhsatlı sahalara ait alanlarda bulunan 14 jeotermal kaynak ve 2 doğal mineralli su arama ve işletme sahasına 3 yıllık arama ve işletme ruhsatı verilmesi amacıyla açık teklif artırma usulüyle ihale yapılacak.

Muhammen bedelleri 340 bin 21 lira 36 kuruş ile 5 milyon 47 bin 28 lira 64 kuruş arasında değişen sahaların ihaleleri, 11 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da Manisa Defterdarlık binası toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünde görülebilir.

İstekliler, tekliflerini belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne verebileceği gibi iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilecek.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Faik Öztrak'ın olay iddiasına yorum: Siyasi zekası yenildikçe açılıyor
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Faik Öztrak'ın olay iddiasına yorum: Siyasi zekası yenildikçe açılıyor
Volkswagen'de nedeni bilinmeyen arıza: Araç üretimi durdu
Volkswagen'de nedeni bilinmeyen arıza: Araç üretimi durdu
Metrelerce yükseklikten pikapla dereye uçtular: 1 ölü 3 yaralı
Metrelerce yükseklikten pikapla dereye uçtular: 1 ölü 3 yaralı
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti!
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti!
Kızıyla tartışan damadını sopayla döverek öldürdü!
Kızıyla tartışan damadını sopayla döverek öldürdü!
Özgür Özel TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na sahip çıktı: 32 saniyelik video ile linç ettirmem
Özgür Özel TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na sahip çıktı: 32 saniyelik video ile linç ettirmem
Ülke genelinde eş zamanlı 'Sis Operasyonu': 672 yere baskın yapıldı, 370 kişi gözaltına alındı
Ülke genelinde eş zamanlı 'Sis Operasyonu': 672 yere baskın yapıldı, 370 kişi gözaltına alındı
Konya'da korkunç kaza! Motosiklet beton mikserine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da korkunç kaza! Motosiklet beton mikserine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da bir binanın doğal gaz tesisatında yangın çıktı!
İstanbul'da bir binanın doğal gaz tesisatında yangın çıktı!
Asansör boşluğuna düzen 7 yaşındaki kız çocuğu can verdi!
Asansör boşluğuna düzen 7 yaşındaki kız çocuğu can verdi!
Satışlar düştü! Otomotiv devi araç üretimini durduruyor
Satışlar düştü! Otomotiv devi araç üretimini durduruyor
Hatay'da deprem oldu Osmaniye ve çevre illerde hissedildi
Hatay'da deprem oldu Osmaniye ve çevre illerde hissedildi