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Volkswagen'de nedeni bilinmeyen arıza: Araç üretimi durdu

Volkswagen'de nedeni bilinmeyen arıza: Araç üretimi durdu

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in bilgisayar sisteminin büyük bir arızadan etkilendiği ve şirketin birçok fabrikada üretimi durdurmak zorunda kaldığı bildirildi

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Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Volkswagen'in genel merkezi olan Wolfsburg'daki tesisinde, "bilgisayar sistemi ağında" bir kesinti tespit edildi.

Ağdaki kesinti, bugün öğle saatlerinden beri devam ederken, şirketin Almanya'daki 4 araç fabrikasında üretim askıya alındı.

Wolfsburg, Emden, Zwickau ve Osnabrück Kassel, Braunschweig ve Salzgitter'deki parça fabrikaları da söz konusu bilgisayar sistemindeki arızadan etkilendi.

Şirket Sözcüsü, Volkswagen Grubu'nun Porsche ve Audi markalarının da söz konusu sistem arızasından etkilendiğini aktararak, arızanın kaynağını araştırmak için kriz masası kurulduğunu bildirdi.

Sözcü, siber saldırı ihtimalini de dışladı.

Arıza, yalnızca Almanya ile sınırlı değil

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberinde, söz konusu arızanın yalnızca Almanya ile sınırlı olmadığı, Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in diğer ülkelerdeki fabrikalarının da etkilendiği ifade edildi.

Volkswagen'in ofislerindeki bilgisayarlarda, e-posta iletişimi gibi merkezi uygulamaların çalışmadığı da haberde belirtildi.

Toyota'nın da üretim sisteminde arıza meydana gelmişti

Dünyanın en büyük otomobil satıcısı Toyota da ağustosta üretim sistemindeki bir arıza nedeniyle 4 tesisindeki 28 montaj bandında bütün operasyonları durdurmak zorunda kalmıştı.

Toyota, Japon tedarikçisi Kojima Industries'in bilgisayar sistemlerinin siber saldırıya uğramasının ardından Mart 2022'de tüm fabrikalarını kapatmak zorunda kalmıştı.

Toyota'nın 14 fabrikasındaki 28 üretim hattının tamamı etkilenmişti.

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