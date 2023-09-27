Çocuklar Duymasın'da oynamıştı, parkta ölü bulundu! Seda Fettahoğlu intihar mı etti, kimdir?
İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti. Fettahoğlu'nun cenazesi Beyoğlu'nda bir parkta bulundu. Öte yandan Seda Fettahoğlu'nun ölümünden günler önce sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. Seda Fettahoğlu kimdir?
Kanlı Nigar, Çalıkuşu ve Çocuklar Duymasın gibi başarılı dizilerde rol alan Seda Fettahoğlu, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü olarak bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cesedini buldu.
Yaşamına son verdiği tahmin ediliyor
Yapılan incelemede yaşamına son verdiği tahmin edilen kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu anlaşıldı.
İstanbul Şehir Tiyatrosu hesabından yapılan açıklamada, 'Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun.' mesajı paylaşıldı.