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Konya'da korkunç kaza! Motosiklet beton mikserine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya'da korkunç kaza! Motosiklet beton mikserine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya Selçuklu'da kontrolünü kaybeden motosiklet seyir halindeki beton mikserine arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Fırat Kavşağı’ndan merkez istikametine seyir halinde olan 24 yaşındaki Aykan Seyitoğulları idaresindeki 42 AES 674 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan A.P. yönetimindeki 42 AFN 635 plakalı beton mikserine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savurulan motosikleti fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde motosiklet sürücüsü Aykan Seyitoğulları'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, motosiklette yolcu olarak bulunan ve kazada ağır yaralanan M.B., yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, beton mikserinin sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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