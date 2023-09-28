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İstanbul'da bir binanın doğal gaz tesisatında yangın çıktı!

İstanbul'da bir binanın doğal gaz tesisatında yangın çıktı!

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir binanın önündeki doğal gaz tesisatında çıkan yangın nedeniyle park halindeki motosiklet kullanılamaz hale geldi.

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Kavaklı Mahallesi Sancak Caddesi’nde bulunan 3 katlı binanın önündeki doğalgaz kutusunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangın nedeniyle bina önünde park halinde bulunan motosiklet kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, İGDAŞ görevlileri doğal gazı kesti.

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