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Meral Akşener o ismi görevden aldı! Yerel seçimler için 8 ay önce atamıştı

Meral Akşener o ismi görevden aldı! Yerel seçimler için 8 ay önce atamıştı

Yerel seçimler öncesi en hararetli partilerden İYİ Parti'de sürpriz bir gelişme yaşandı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı koltuğunu Buğra Kavuncu'dan devralan Coşkun Yıldırım görevden alındı. 8 ay görev yapan Yıldırım'ın yerine kimin geleceği henüz bilinmiyor.

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Yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'de İstanbul İl Başkanı değişti. Ocak ayında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı koltuğunu Buğra Kavuncu'dan devralan Coşkun Yıldırım'ın görevden alındığı belirtildi.

Sadece 8 ay görev yapabildi

İYİ Parti, İstanbul'da ocak ayında Haliç Kongre Merkezi'nde 3. Olağan İl Kongresini gerçekleştirmişti. Kongrede delegelerden aldığı oylarla Coşkun Yıldırım, İl Başkanı olarak seçilmişti.

Yeni İstanbul il başkanı kim olacak?

Yıldırım yaklaşık 8 ay boyunca il başkanlığı görevini sürdürdü. İYİ Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanının kim olacağı ise henüz bilinmiyor.

'Görevimizin başındayız' dedikten 2 gün sonra

Yıldırım, 25 Eylül’de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “Görevimizin başındayız” ifadesini kullanmıştı.

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