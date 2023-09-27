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Tekirdağ'da 8 FETÖ şüphelisi yakalandı

Tekirdağ'da 8 FETÖ şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Tekirdağ'da 8 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması ve öğrenci yapılanması içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 8 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.

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